Il creatore di Gundam contro Disney: i gravi errori da evitare nel settore dell'animazione

Disney ha segnato il mondo dell’animazione in maniera irreversibile, ispirando e influenzando migliaia di artisti, e abbracciando sempre di più le nuove tecnologie. Una tendenza che è stata aspramente criticata da Yoshiyuki Tomino, creatore della serie Gundam in un’interessante intervista a tutto tondo sul settore e sul futuro dell’animazione.

In un incontro tenuto da dei giornalisti della rivista Toyo Keizai, Tomino ha affrontato da vicino l’immensa popolarità raggiunta dall’animazione, in particolare quella giapponese, nel corso degli ultimi anni. Dicendosi felice del fenomeno mondiale raggiunto, il leggendario regista ha però ammesso di aspettarsi un declino del settore tra cinque o sei anni al massimo.

Questa preoccupazione nasce dalla constatazione che sono sempre di più gli studi che seguono il modello Disney, ormai legato alla digitalizzazione e alla produzione di lavori noiosi e senza personalità. La paura più grande di Tomino sta proprio nel fatto che, secondo lui, studi importanti come Bandai Namco Filmworks possano abbracciare completamente la realizzazione di prodotti e serie in CG, e quindi dare all’industria “blockbuster vuoti e senza alcuna anima”, come ha definito i film Disney più recenti.

Parole dure e pesanti, soprattutto se si considera la rilevanza di Tomino nel mondo dell’animazione giapponese in quanto ideatore di uno dei franchise più remunerativi del settore a distanza di oltre 40 anni dalla sua nascita, e che tende a sottolineare ancora una volta come ormai la richiesta continua di serie porti ad un disequilibrio pericoloso tra quantità e qualità dei prodotti.

Per concludere, ricordiamo che Tomino aveva già parlato della situazione dell'animazione in Giappone riguardo l'utilizzo delle nuove tecnologie, e vi lasciamo al progetto per il Gundam Next Future Pavillion.