Il creatore di Haikyuu celebra un anniversario speciale con un'illustrazione!

Il manga di Haikyuu!! ormai è terminato da alcuni anni ma il franchise è lungi dal concludersi. Con due lungometraggi finali, di cui il primo film debutterà a febbraio 2024, potrebbero esserci nuovi contenuti riguardo questa serie tanto amata.

Anche il lavoro di Haruichi Furudate, autore e disegnatore del manga originale di Haikyuu!!, non è terminato dopo l'epilogo del manga. Si è dato da fare per rendere i due prossimi lungometraggi ancora più memorabili, lavorando assieme allo studio d'animazione Production I.G.

Tuttavia, il noto fumettista è riuscito a trovare del tempo da dedicare a Jump Books che festeggia trent'anni dalla sua nascita. La nota etichetta di Shueisha si occupa della pubblicazione dei tankobon, o volumi, dei manga che offre, è stata anche la responsabile della pubblicazione di Haikyuu!! stesso.

Anche l'autore di Naruto ha dedicato un'illustrazione a Jump Books, per celebrare insieme il suo anniversario. Furudate ha inserito al centro della sua illustrazione il protagonista della sua opera Hinata Shoyo che, sorridente, rappresenta un trenta con le dita.

Hinata e l'intera squadra del Karasuno è pronta a tornare con Haikyuu!! The Movie. L'epilogo finale del manga verrà adattato in due differenti lungometraggi. Il primo film della "saga" è stato chiamato Haikyuu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump, Il regista si è esposto su Haikyu The Movie per la prima volta sui suoi canali social e si è dimostrato entusiasta per il debutto del primo film.