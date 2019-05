Il creatore di Host Club - Amore in affitto sarà presente all'Anime Expo 2019

Nel corso della giornata odierna è stato ufficialmente annunciato che Bisco Hatori, creatore di Ouram High School Hosts, sarà presente all'Anime Expo 2019 come guest star, una dichiarazione che saprà fare la gioia di molti fan.

Durante la convention - la quale si terrà a Los Angeles dal 4 al 7 luglio -, gli amanti dell'opera potranno quindi interagire con il suo creatore. I dirigenti dell'evento hanno infatti utilizzato l'account Twitter della fiera per dichiarare:

"Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Bisco Hatori come Guest of Honor dell'Anime Expo 2019 per quella che sarà la sua prima apparizione all'estero. Bisco Hatori ha debuttato con il manga Isshun kan no Romance (A Moment of Romance) giunto sulla rivista LaLa DX. L'apice è però riuscito a raggiungerlo con Ouran High School Host Club, divenuto un bestseller internazionale e successivamente trasposto in una popolare serie anime."

Per il momento è stato confermato che, durante l'Anime Expo 2019, Hatori comparirà nel corso di un panel a cui seguirà poi una sessione d'autografi. Questo evento è solo uno dei tanti che si terranno durante la convention, tra sfilate di cosplayer e doppiatori del calibro di Ryo Kitamura che appariranno accanto a Shinya Sugai e Takumi Saito.

Nel caso in cui non la conosceste, l'opera segue le vicende di Haruhi Fujioka, una studentessa dell'istituto Ouran, e degli altri membri dell'Host Club e delle relazioni intercorrenti tra soci e ospiti, concentrandosi sui rapporti che si sviluppano dentro e fuori il club e ironizzando sul comportamento di ragazzi e ragazze.