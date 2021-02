Il creatore di Keep Your Hands Off Eizouken! ha lavorato agli storyboard per le Nogizaka46

Il gruppo femminile di idol giapponesi Nogizaka46 ha recentemente rilasciato un singolo “Boku wa Boku no Suki ni Naru” insieme al suo video musicale. Il video è nato da una collaborazione tra il creatore di Keep Your Hands Off Eizouken! e lo studio di animazione monofilmo.

Sumito Owara è stato incaricato della sceneggiatura, dello storyboard e delle illustrazioni originali, dopo aver creato un'opera di incredibile successo, che ha fatto esplodere le vendite del manga. Il video sembra avere come protagonista una ragazza appartenente al club di air bike, e la sua grande passione deve fare i conti con un infortunio, impegnandosi con la scuola e con le attività del club mentre si isola completamente.

Owara ha commentato la storia dicendo “Mi sono inventato questa storie dove, grazie all’aiuto degli amici, la protagonista riesce a tornare ai giorni in cui si divertiva davvero.” Owara continua dicendo dicendo “La parte più difficile è stato rispettare la deadline. Eravamo molto stretti con i tempi, quindi abbiamo usato un programma di montaggio per creare un V-con, incollando foto sulla canzone. Ho pensato che fosse una buona idea perché ci ha concesso di scattare foto intuitivamente ed è stato più semplice condividerle con il team. Fortunatamente, ho frequentato il club di film e sono anche uno youtuber molto attivo quindi me la cavo con il video editing.”

Oltre alla partecipazione di Owara, Chiai Kanno è stato creditato come animation director nella descrizione del video. Owara ha espresso molta gratitudine per Kanno e il resto dello staff in un tweet, dicendo “L’animation director, Chiai Kanno, e il resto dello staff sono stati così bravi che mi hanno messo in ginocchio.” “Boku wa Boku wo Suki ni Naru” segna il 26esimo singolo delle Nogizaka46, è stato rilasciato il 27 gennaio 2021.