Il creatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo diventa virale tramite una curiosa clip video

Nel corso di questi lunghi anni, sono davvero tante le produzioni anime/manga che si sono rivelate dei successi commerciali per qualità e meriti di varia natura, ma non di rado il successo di un'opera viene dettato anche dalla sua stessa community, continuamente intenta a condividere news e video della propria serie preferita.

Tra i tanti gruppi creatisi, la fanbase di Le Bizzarre Avventure di JoJo è indubbiamente una delle più eccentriche, un ricchissimo esercito di spettatori e lettori che si sono appassionati al franchise e che non hanno mai perso occasione di mostrare il loro apprezzamento per l'opera, tra fan-art, cosplay e molto altro ancora. Questa volta, però, la community ha voluto mettere in risalto una curiosa clip video con protagonista Hirohiko Araki, il creatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Andando più nel dettaglio, la clip condivisa su Reddit e visionabile a fondo news mette in mostra Araki, seduto insieme ad alcuni suoi collaboratori, durante un evento con i propri fan. Il mangaka riceve quella che sembrerebbe essere una cartellina con disegni e documenti, un probabile regalo di un fan che Araki apre con un bel sorriso. Pochi secondi sono però più che sufficienti per far cambiare l'espressione dell'uomo - la quale assume l'aspetto di una smorfia preoccupata -, che chiude velocemente il tutto guardandosi a torno con una certa confusione, una strana situazione su cui i fan hanno ovviamente speculato a lungo.

Effettivamente, uno dei motivi per cui la clip è divenuta virale si può trovare proprio nella grande domanda che tutti si sono posti; cos'ha visto Araki? Ebbene, tra teorie di ogni tipo, quella che è piaciuta di più ai fan presupporrebbe che nella cartellina fossero contenute fan-fiction e disegni espliciti dedicati a Le Bizzarre Avventure di JoJo. Dopotutto, com'è risaputo, la "Regola 34" del web non risparmia niente e nessuno.

Attualmente, i fan del franchise sono in fermento anche per Le Bizzarre Avventure di JoJo Stone Ocean, ovvero quella che sarà la prossima stagione della serie animata. Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.