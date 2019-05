Il creatore di Mobile Suit Gundam è invidioso di... Hayao Miyazaki?

In un mondo dove l'animazione giapponese si sta sviluppando sempre più in occidente, guadagnandosi un posto sempre più importante tra gli obbiettivi economici delle grandi aziende, è importante non dimenticare mai il ruolo di chi ha avuto quell'impulso che ha reso internazionale questo medium, proprio come il creatore di Mobile Suit Gundam.

Le due figure che nel corso della loro vita sono stati rivoluzionari per l'intero panorama dell'animazione mondiale, sono senza alcun dubbio Yoshiyuki Tomino e Hayao Miyazaki, rispettivamente il genio dietro il realismo targato genere mecha e il padre dello Studio Ghibli. Vi coglieremo impreparati, dunque, dicendovi che il grande autore di Gundam è piuttosto invidioso del successo del regista dietro Il Castello Errante di Howl, per citarne uno.

Come rivela Sora News 24, Tomino avrebbe parlato agli studenti dell'Università di Takara, in cui non avrebbe nascosto il suo desiderio di "polverizzare" il grande Miyazaki. Avrebbe detto infatti:

"Lo ammetto. Non sono ancora felice, anche quando mi dico che riuscirò a fargli mangiare la polvere. Questa cosa è quella che più di tutte non mi permette di essere felice".

Prima di fermarvi ad esporre un giudizio che potrebbe essere avventato, è doveroso premettere che il regista è un grande fan della figura di spicco dello studio Ghibli, in quanto ne riconosce il suo assurdo e innovativo talento. Non per nulla aggiunge quanto segue:

"La produzione di un cartone animato è dettata da un grande lavoro di squadra. Ed è per questo motivo che non dovreste essere come me, perché è riuscire a far parte di quell'armonia insieme agli altri che vi renderà realmente felici."

Questo, per Tomino, è un grande motivo di supporto, in quanto voler raggiungere a tutti i costi il suo rivale lo sprona a dare il meglio di sé con i suoi progetti e quelli che verranno. E a proposito di ciò che verrà, vi ricordiamo che per il 40° anniversario arriveranno in Giappone nuovi eventi al cinema dedicati a Gundam, in preparazione dell'inizio del nuovo anime che festeggerà il franchise.