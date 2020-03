Il creatore di My Hero Academia celebra con uno sketch l'incontro tra Deku e Gentle

Come probabilmente saprete, la quarta stagione di My Hero Academia, anime tratto dall'epopea cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Kōhei Horikoshi, ha saputo immediatamente conquistarsi gli elogi del pubblico, il quale non ha perso tempo a invadere i social con teorie e presentimenti sul futuro della serie.

Ora, però, ci troviamo nel pieno dell'arco narrativo dedicato al Festival Culturale e sulla scena hanno finalmente fatto la loro apparizione Gentle e La Brava, i due nuovi Villain che nel corso di queste poche puntate hanno saputo fare immediatamente breccia nel cuore degli spettatori grazie al loro stile e alle proprie ideologie, assai diverse se confrontate con quelle dei tanti altri pericolosi avversari che abbiamo incontrato nel corso delle avventure di Deku e dei suoi compagni.

Con l'ultima puntata di My Hero Academia Stagione 4, però, Deku e Gentle si sono finalmente incontrati, un importante evento che ha saputo entusiasmare sia i fan che lo stesso Horikoshi. Proprio quest'ultimo, infatti, ha deciso di festeggiare il tutto pubblicando su Twitter un nuovo sketch della produzione, un lavoro che potete visionare a fondo news. L'immagine si configura come una sorta di rottura della quarta parete, con La Brava che sembra notare la nostra presenza mentre Gentle continua a ridere beatamente mentre si gode la sua tazza di tè.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della ventunesima puntata di My Hero Academia Stagione 4.