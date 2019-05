Il creatore di My Hero Academia si congratula con Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è una macchina da guerra vera e propria, conquistando tutto il mondo con un incasso provvisorio di 2,6 miliardi di dollari, con i fan sperano che riesca a superare il primo in classifica Avatar. Al lungometraggio Marvel sono arrivati molti elogi e l'ultimo in ordine cronologico è quello dell'autore di My Hero Academia.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia pubblicato su Weekly Shonen Jump quest'oggi ha infatti riportato un messaggio in proposito. Come in ogni numero della rivista, gli autori si riservano di fare un commento in uno spazio apposito e Kohei Horikoshi ha deciso di lasciare un suo pensiero su Avengers: Endgame. "Ho visto Endgame. Sono contento di averlo visto al cinema. Non vedo l'ora di sapere cosa aspetta Thor".

Horikoshi quindi è riuscito a gustarsi il film in una sala e non solo, è rimasto anche affascinato dalla nuova storia del Dio del Tuono. Chissà se Horikoshi non prenderà a spunto qualche particolare visto nel lungometraggio della Marvel per inserirlo nel suo fumetto My Hero Academia. Proprio una fan, inoltre, recentemente si è dilettata in un cosplay con Ochaco Uraraka che tentava di sollevare il martello di Thor, Mjolnir.

Intanto, nel manga pubblicato su Weekly Shonen Jump, sta prendendo piede una fase in cui i villain sono al centro della scena.