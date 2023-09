Il creatore di Naruto festeggia un anniversario speciale con un'illustrazione

Era il 1999 quando la prima serie di manga di Naruto, scritto da Masashi Kishimoto, ha debuttato sulle pagine del Weekly Shonen Jump di Shueisha. Da allora la serie vanta di più di 700 capitoli, che sono stati poi trasportati in 72 volumi, anche detti tankobon, sotto l'etichetta della Shueisha "Jump Comics".

Intanto la serie di Naruto è proseguita con il figlio del Settimo Hokage, Boruto, e ad oggi sta debuttando una nuova serie manga con il ragazzo ormai adolescente. Naruto potrebbe non essere più il protagonista, ma ciò non toglie che sia ancora nei cuori e nelle menti di tutti i fan dell'opera e anche dello stesso creatore.

E' proprio per questo che Masashi Kishimoto continua a rendere Naruto il protagonista di alcuni suoi sketch e illustrazioni, sebbene la serie che lo vedeva come personaggio principale sia terminata tempo addietro.

Recentemente l'etichetta Jump Comics della casa editrice Shueisha ha compiuto ben trent'anni e, ovviamente, Kishimoto non ha potuto non preparare qualcosa per questo anniversario speciale. Dopotutto, i volumi del manga di Naruto sono nati proprio grazie a Jump Comics e alla Shueisha.

Sebbene le attenzioni di questo fumettista ad oggi siano tutti sul giovane Boruto Uzumaki, i piani dello Studio Pierrot sono diversi e prossimamente potremo incontrare di nuovo Naruto e i suoi compagni in quattro episodi speciali.

Purtroppo, l'uscita di questi episodi era stata fissata per settembre, ma lo Studio Pierrot si è trovato a dover posticipare le nuove puntate di Naruto a tempo indeterminato. Si spera che queste puntate tanto attese potranno debuttare quanto prima e che i fan non dovranno aspettare più del previsto. Gli episodi potrebbero uscire prima del termine di quest'anno in vista del ventesimo anniversario della serie anime di Naruto, ma è tutto ancora da definire.