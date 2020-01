Anche il creatore di Sword Art Online ha pubblicato i suoi auguri per il 2020

Quello appena conclusosi è stato un anno che ha saputo regalare tante belle soddisfazioni a tutti i fan di Sword Art Online grazie a una terza stagione della serie che ha saputo conquistare il pubblico grazie agli eventi narrati, un susseguirsi di personaggi e colpi di scena che han saputo lasciare sulle spine il pubblico.

Come saprete, la prima parte di Sword Art Online Alicization War of Underworld è giunta al termine, una prima metà di quest'ultima stagione che ha saputo lasciare tutti col fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa porterà il nuovo anno. Ebbene, attraverso Twitter, il creatore di Sword Art Online, Reki Kawahara, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il supporto ricevuto nel corso del 2019 e, più in generale, per aver contribuito a trasformare Sword Art Online in quello che è oggi.

Ovviamente, l'occasione è stata anche sfruttata per augurare un buon 2020 a tutti, un messaggio che però è stato seguito da qualche interessante novità. L'uomo ha infatti menzionato anche quel che dovrebbe essere il futuro del franchise, in particolare promettendo importanti novità per l'ultima avventura che ha coinvolto Kirito e i suoi compagni, segno che l'uscita della seconda metà della produzione non dev'essere poi così lontana.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Sword Art Online Alicization War of Underworld.