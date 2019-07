Il creatore di Thanos avrà un panel dedicato al Comic-Con di San Diego

Il leggendario creatore del personaggio di Thanos sarà presente al San Diego Comic-con dove avrà un panel tutto per lui. Lo spazio in questione si chiamerà Jim Starlin e la Saga del Guanto dell'Infinito, per celebrare "il miglior anno di sempre" di Thanos.

Oltre a scoprire dei retroscena interessanti sulle origini del personaggio, Jim Starlin informerà i suoi fan anche di ciò che li aspetta in futuro, inclusi uno sguardo anticipato alla Grapich Novel di Dreadstar e al gran finale per la macrosaga dedicata a Thanos.

Il panel sarà moderato da Jim Viscardi di ComicBook.com e si svolgerà presso la stanza 7AB alle 10 in punto di giovedi 18 Luglio. Jim Starlin si è espresso sulla sua partecipazione al Comic-Con di San Diego con le seguenti parole:

"Io, Thanos e Dreadstar siamo così felici di ritornare al San Diego Comic-Con, il luogo più entusiasmante per l'universo dei comics. Faremo del nostro meglio per prendere parte a questo evento. Promettiamo che non ci sarà nessuno schiocco di dita."

I fan avranno l'opportunità di partecipare a diverse firmacopie durante lo show, le quali verranno specificate nel corso delle prossime settimane. Intanto potete dare un'occhiata alla descrizione ufficiale al panel dedicato a Jim Starlin e alla Saga del Guanto dell'Infinito:

"Incontra il leggendario fumettista Jim Starlin, la mente dietro La Saga del Guanto dell'Infinito e il suo protagonista Thanos, per partecipare a una discussione dove si parlerà di come la sua creazione sia diventata una delle più grandi icone pop del ventunesimo secolo, soprattutto grazie ai dieci anni di Marvel Cinematic Universe e al loro ultimo film, Avengers: Endgame."

Le creazioni di Starlin sono diventate parte vitale del Marvel Cinematic Universe, specialmente il Titano Thanos che ha svolto il ruolo di antagonista nella saga cinematografica dell'infinito.



La sua partecipazione ha culminato nel gran finale di Avengers: Endgame, e anche se Thanos è ormai fuori dai giochi le altre creazioni di Starlin come Drax e Gamora dei Guardiani della Galassia hanno ancora cosa da dire. Anche Adam Warlock avrà il suo momento di gloria, su cui Starlin ha ampiamente lavorato, e sapremo di più anche su un'altro suo personaggio, Shang-Chi, che farà il suo debutto nella fase 4.

I fratelli Russo hanno svelato una scena inedita di Thanos successivamente tagliata dal film, mentre Jim Starlin ha commentato la difficoltà nel gestire la popolarità scaturita dal personaggio.