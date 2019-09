Il creatore di The Disastrous Life of Saiki K. è ora spostato con una famosa idol J-Pop

Non di rado capita di scoprire che il proprio autore di manga o anime preferito abbia finalmente trovato la sua anima gemella, basti pensare ai creatori di opere quali Hunter x Hunter o ONE PIECE che hanno trovato il vero amore proprio grazie ai propri lavori.

Ebbene, sembra proprio che un altro famoso e apprezzato mangaka si sia infine aggiunto a questa lunga lista, ovvero Shuichi Aso, l'uomo dietro il manga The Disastrous Life of Saiki K., il quale si è infatti unito in matrimonio con un'amata idol J-Pop. La notizia è stata pubblicata dopo che Mirin Furukawa aveva confermato il tutto durante il suo ultimo concerto. L'idol, che è il capo di Dempagumi Inc., ha voluto rivelare il fatto davanti ai suoi fan nel suo tour UHHA! YAAA!! TOUR!!! 2019 SPECIAL a Tokyo.

Poco dopo l'annuncio, su Twitter anche Shuichi Aso ha poi confermato il tutto. L'uomo ha inoltre sfruttato l'occasione per disegnare uno schizzo - visionabile a fondo news - in cui è possibile vedere Furukawa con in mano un peluche del protagonista della sua serie. Insieme all'immagine, l'artista ha poi dichiarato:

"Questa volta vorrei annunciare che ho deciso di sposare Mirin Furukawa di Dempagumi Inc. Farò del mio meglio per disegnare manga ancora più divertenti in futuro."

Sempre parlando di Twitter, Furukawa ha anche condiviso una breve nota sul suo matrimonio. L'annuncio è stato accolto con molte lodi da parte dei fan e molti colleghi hanno augurato il meglio alla coppia. Famose figure del settore quali ONE e Arina Tanemura hanno espresso i loro più sinceri complimenti ai due augurandogli il meglio che la vita possa dargli. Aso si è detto estremamente felice di aver sposato Furukawa e in un certe senso deve ringraziare proprio Saiki K per averla potuta incontrare, visto e considerato che Dempagumi Inc. ha realizzato le varie main theme della serie animata.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Saiki Kusuo no psi-nan (The Disastrous Life of Saiki K.) è un manga scritto e disegnato da Shūichi Asō che è stato serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 14 maggio 2012. L'enorme successo riscosso dall'opera cartacea ha poi portato alla creazione di una serie anime co-prodotta da J.C.Staff ed EGG FIRM che è stata trasmessa in Giappone tra il 4 luglio e il 25 dicembre 2016 e attualmente disponibile anche su Netflix. Nel caso in cui foste interessati, qui di seguito potete leggere la nostra recensione a riguardo.

L'opera narra le gesta di Kusuo Saiki, un ragazzo che può vantare un'enorme gamma, dalla telecinesi fino alla telepatia. Nonostante tali abilità verrebbero sfruttate da molti nelle maniere più fantasiose e inimmaginabili, per Kusuo quei superpoteri non sono nulla di eccezionale e anzi, rappresentano più un fastidio che altro. L'unico obiettivo che il nostro protagonista si è posto è infatti quello di vivere una vita normale nonostante le sue incredibili doti.