Il creatore di Yu-Gi-Oh manda con un artwork Seto Kaiba contro il Coronavirus

L'epidemia di Coronavirus che sta colpendo il mondo non accenna ad esaurirsi, destando ogni giorno preoccupazione. Per alleviare la situazione e fare forza ai propri fan Kazuki Takahashi, il papà di Yu-Gi-Oh, ci mostra un artwork di Seto Kaiba che combatte il virus.

Sul profilo Instagram che vedete in calce alla notizia, possiamo ammirare l'ultima fatica del sensei, costretto a stare in isolamento e in quarantena per via del Coronavirus che sta colpendo il Giappone e il resto del mondo, tra cui il nostro paese che sta vedendo aumentare i contagi, purtroppo. Nell'artwork vediamo Seto Kaiba con una mascherina sul volto poi, nella vignetta successiva, utilizzare il suo amato Drago Bianco Occhi Blu per lanciare una fiammata che incenerisce il virus. Takahashi accompagna il disegno con un messaggio dedicato ai fan:" Sono completamente isolato. Ho provato a creare un'illustrazione con il Drago Bianco Occhi Blu. Mangiate sano, dormite un pò, costruite la vostra immunità e lasciate che il virus si attenui". Speriamo che il post del sensei Takahashi possa essere di buon auspicio e che la situazione possa risolversi presto.

