Creed III si ispira agli anime? Il collegamento con Hajime no Ippo per Michael B. Jordan

Sequel spirituale del Rocky di Sylvester Stallone, Creed è una delle saghe cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni. Presto arriverà nei box office mondiali il terzo capitolo del film sulla boxe, in qualche modo collegato al mondo degli anime giapponesi.

Che cosa lega Creed all'animazione giapponese? A rivelarlo è stato la star Michael B. Jordan che in questo capitolo del franchise cinematografico veste anche i panni di regista in sostituzione del celeberrimo Sylvester Stallone.

In un'intervista con il portale Total Film, Jordan ha discusso di come la serie manga di Hajime no Ippo abbia fortemente ispirato le sequenze sul ring in Creed III. D'altronde già in passato rivelò di essere appassionato di animazione giapponese sin da bambino.

A detta dell'attore nel film gli spettatori troveranno molte scelte artistiche influenzate dalla sua passione per gli anime. In particolare è proprio lo spokon di George Morikawa ad aver dato ispirazione per le scene in cui Adonis Creed si allena e boxa con i suoi avversari. Se ancora non conoscete la serie, Hajime no Ippo è tra i nuovi anime di Netflix di gennaio 2023.

Gli anime non hanno contribuito solamente alle scene d'azione. Secondo Jordan il ruolo degli anime è stato importante anche per l'introspezione emotiva di Creed e del suo amico d'infanzia Damian Anderson che esordirà nel terzo film della serie. Vi ricordiamo che la pellicola debutterà il 3 marzo 2021. Qui trovate un video dietro le quinte di Creed III.