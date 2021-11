Il crescente mercato dei fumetti sudcoreani influirà sul futuro dei manga?

Il mercato dei manga negli ultimi 20 anni è cresciuto a dismisura, con la nascita di nuovi editori, publisher, servizi di distribuzione digitale, e ovviamente l'ulteriore consolidamento di Shueisha e Kodansha come fulcri dell'industria. Un recente articolo di Japan Forward però ha fatto luce sulla crescente popolarità dei manhwa in Giappone.

La notizia riguardava nello specifico un cambiamento nella struttura estetica e dell'impaginazione dei manga nel prossimo futuro. Alcune app coreane, diffuse anche in Giappone, stanno proponendo infatti storie e serie interamente a colori e più facilmente leggibili perché divise in sezioni verticali, come diversi webtoon. Alcuni esperti del settore credono che la scelta del verticale diventerà uno standard mondiale.

Tuttavia il crescente successo dei manhwa non è dovuto unicamente alle modalità e comodità con cui gli interessati possono leggerli. L'altro fattore che statisticamente sta catturando l'attenzione dei lettori giapponesi è nell'estetica colorata delle produzioni sudcoreane. Nel mese di maggio 2020, per fare un esempio, il manhwa Solo Leveling ha fatto registrare, solo in Giappone, introiti pari a 1,7 milioni di dollari americani.

Inoltre, stando ai dati pubblicati dal Research Institute for Publications, il mercato digitale di manga e manhwa è cresciuto del 31.9% nel 2020 rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotoge. A ricoprire un ruolo significativo sono principalmente due applicazioni, entrambe coreane: LINE manga e Piccoma, con rispettivamente 6.4 e 5.5 milioni di utenti attivi.

Sulla questione sono intervenute diverse personalità rilevanti per questo "nuovo" mercato. "I manga strutturati sullo scorrimento verticale e sull'uso di colori diventeranno uno standard globale" afferma uno dei producer di Cork, sicuro che in futuro il mercato sarà dominato proprio dai manga verticali. Jimpei Yoshida, presidente di Beaglee, che fornisce un servizio digitale per leggere fumetti, è invece convinto che la struttura verticale possa funzionare anche mantenendo il caratteristico monocromatismo dei manga.

Per molti il vantaggio principale di questo nuovo formato sta nel non dover sistemare il layout in base al paese in cui verrà distribuito. Considerati i dati raccolti è evidente che l'industria si sta muovendo sempre più verso il mercato digitale piuttosto che cercare di salvaguardare quello fisico, e per quanto questi cambiamenti possano sembrare distanti nel tempo, moltissime aziende stanno investendo milioni di dollari, mettendo effettivamente a rischio il manga tradizionale.

Aspettando le vostre opinioni a riguardo vi lasciamo scoprire le fasi del processo creativo di un mangaka, e ripercorrere brevemente la storia dei manga.