Le crescenti vendite di manga stanno creando penuria di scorte, è allarme?

Nonostante la pandemia globale attualmente in corso, per il mondo dei manga il 2020, e questo inizio di 2021, è stato un anno eccezionale. Grazie a opere come Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, ma anche al sempreverde ONE PIECE, le vendite sono aumentate in maniera netta. A questa buona sorpresa, però, si contrappone un dato preoccupante.

Sebbene il Covid-19 abbia colpito molto duramente l'industria animata giapponese, portando ritardi e cancellazioni, l'industria dei manga pare essere uscita quasi indenne dai danni causati dalla pandemia. Stando ai dati registrati nel 2020, infatti, le vendite di tankobon sono letteralmente schizzate alle stelle. Viz Media, ad esempio, ha confermato che le vendite sul territorio statunitense sono aumentate del 70% dallo scorso anno. Merito delle opere di Gege Akutami e Koyoharu Gotoge o effetto del motto "Stay At Home"?

L'aumento delle vendite, tuttavia, starebbe causando un contraccolpo. Ben Applegate, che aiuta a curare i manga per Kodansha USA, ha avvertito i fan che farebbero bene ad acquistare i loro manga preferiti, poiché presto potrebbero esserci diversi ritardi nelle ristampe.



"Se trovi un manga che vuoi leggere in un negozio (o online) dovresti comprarlo ORA", ha scritto su Twitter. "La situazione delle ristampe è decisamente apocalittica e potresti non vedere di nuovo quel manga in stock per mesi".



"Le vendite di manga sono più che triplicate dal primo trimestre del 2020 al primo trimestre del 2021 e non c'è capacità di stampa sufficiente per mantenere in magazzino alcuni dei titoli di fascia media. L'offerta delle ristampe era già in crisi prima del COVID. Questi problemi verranno risolti, ma non rapidamente".

Davvero nei prossimi mesi esploderà una "crisi ristampe"? Il nostro consiglio è di fare scorta finché è possibile. Ecco, nel dettaglio, la crescita pazzesca nel settore manga. Un altro grave fenomeno è la pirateria: sono 40 i milioni di yen perduti al mese dal settore manga per colpa delle scan.