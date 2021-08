Crescono i casi Covid-19 in Giappone: chiudono alcuni studi di animazione e non solo

Il peggio per l'industria dell'animazione giapponese non è ancora passato. In Giappone i contagi stanno crescendo rapidamente e il governo è già corso ai ripari con decreti d'emergenza per arginare la diffusione del Covid-19. Gli studi di animazione sono ancora operativi, seppur diverse aziende stiano iniziando a chiudere i battenti.

Il 2020 è stato un anno negativo per la cultura anime, con oltre il 40% degli studi con un bilancio in rosso. Alcune compagnie sono rimaste chiuse per diverse settimane e parecchi titoli sono stati costretti al rinvio per guadagnare tempo sufficiente per completare gli episodi. Ad ogni modo, recentemente l'animatore Takashi Watanabe, che ha lavorato tra l'altro a tutte le stagioni di My Hero Academia, ha parlato su Twitter di una situazione complessa e in netto peggioramento.

L'animatore ha rivelato infatti di "aver sentito che almeno uno studio è stato chiuso a causa di un focolaio e che lo stesso avrebbe diramato un obbligo di riservatezza in merito alla chiusura e di non divulgare alcuna informazione al pubblico." Dopodiché, Watanabe aggiunge che ci sono altri casi simili in Giappone, parole che tra l'altro sono state confermate da un altro animatore, un certo yamaaan222 su Twitter, e persino da un designer. Ciò che appare sempre più certo, tuttavia, è che il numero di studi di animazione che sta chiudendo a causa dei contagi è sempre più elevato e non è detto che alcune produzioni possano iniziare a subire rallentamenti nelle prossime settimane.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.