Crilin forte come Saitama in questo crossover tra Dragon Ball Z e One Punch Man

Dragon Ball Z è stata una delle serie più apprezzate nella storia degli anime. Colei che ha dato inizio alla leggenda del Super Saiyan, di Goku e Vegeta. Detto questo, è anche la serie di tutti gli altri personaggi minori come per esempio Gohan, o anche Crilin, presente nell'opera sin da quando Goku era ancora un bambino.

Proprio quest'ultimo, per quanto sia presente dall'inizio della serie, è stato subito ben evidente il divario di forza che con il tempo si è andato a creare con il suo amico d'infanzia Goku. Eppure, se c'è una cosa che bisogna ammettere, è come Crilin non si sia mai tirato indietro, al di là delle circostanza. Combattendo e dandosi da fare anche quando la situazione era al di là delle sue possibilità.

Non per niente è andato incontro anche a qualche morte infelice, come la celebre esplosione che lo ha visto coinvolto sul pianeta Namek contro Freezer e che ha dato inizio alla leggenda del Super Saiyan. Alla furia incontrollata di Son Goku.

Ad ogni modo, per quanto la forza del nostro protagonista può essere discutibile, rimane uno dei personaggi più amati e apprezzati (sfottuti) dell'intera serie. Non per niente, un'artista di Reddit, 7SoldTheWorld, ha voluto rendergli giustizia attraverso una fan art che lo unisce a uno dei personaggi più forti che il mondo degli anime e manga abbia mai visto: Saitama di One Punch Man.

Esattamente, hai capito bene. Molto probabilmente ispirato dall'assenza di capelli dei due, il ragazzo ha deciso di rivedere la scena di Namek, dando a Crilin il ruolo che nella storia originale era spettato a Goku. Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, si vede Crilin perdere le staffe e subire una trasformazione bizzarra che lo fa diventare Saitama, il quale con un solo pungo, appunto, decapita a morte il crudele e fortissimo Freezer.

Che ne pensi del crossover ironico One Punch Man/Dragon Ball ideato da 7SoldTheWorld? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Coronavirus, Toei cancella il tour di Dragon Ball: "Scusate, viaggiare ora è impossibile".