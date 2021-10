Cristiano Ronaldo è un fan di Pokémon: la star rivela chi è il suo preferito

Un anime come Pokémon, in onda quasi ininterrottamente in tutto il mondo da oltre venti anni, non poteva non avere un grande pubblico a disposizione. Oltre le vecchie generazioni, il fascino di queste creature tascabili che accompagnano il viaggio di Ash ispirano le nuove leve che tengono in vita la trasmissione con le nuove serie a tema.

Tra il pubblico di Pokémon c'è anche Cristiano Ronaldo, star dei social e calciatore famoso per aver militato nel Manchester United, Juventus e Real Madrid, oltre che per aver vinto tanti titoli di squadra e individuali come il Pallone d'Oro. In una recente intervista, Cristiano Ronaldo ha rivelato di essere addirittura "ossessionato" da Pokémon XYZ, avventura che ha visto Ash Ketchum in viaggio a Kalos insieme a Serena e altri personaggi.

Lo sta apprezzando molto ma soprattutto gli è piaciuto un pokémon in particolare, che faceva anche parte della squadra del giovane protagonista. Durante il viaggio a Kalos, Ash ottiene uno dei tre starter, Froakie, che nel corso della serie si evolve più volte. E Cristiano Ronaldo è fan di Greninja, ultima evoluzione del pokémon d'acqua.

Sapevate che Cristiano Ronaldo è diventato un anime? Inoltre, secondo l'autore di Captain Tsubasa, Mark Lenders è proprio come la stella del Manchester United.