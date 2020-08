Cristina d'Avena: 10 hit indimenticabili della cantante nel mondo degli anime

Abbiamo fatto una rassegna delle sigle del leggendario Giorgio Vanni, ma al suo fianco c'è stata in Italia un'altra cantante che nessuno dimenticherà. È Cristina D'Avena che per tanti anni ci ha allietato con la sua voce. Andiamo alla scoperta di 10 sigle degli anime iconiche di Cristina D'Avena.

Partiamo con un grande classico: la prima sigla di Sailor Moon , risalente all'inizio degli anni '90 ma ancora vivo nella mente dei fan.

, risalente all'inizio degli anni '90 ma ancora vivo nella mente dei fan. C'è poi Kiss me Licia . L'anime Mediaset debuttava con l'omonima sigla durante gli anni '80 e nelle successive ritrasmissioni.

. L'anime Mediaset debuttava con l'omonima sigla durante gli anni '80 e nelle successive ritrasmissioni. Rimanendo in ambito di anime più femminili, Cristina D'Avena si occupò della sigla anche di Piccoli problemi di cuore, conosciuto in Giappone col titolo di Marmalade Boy .

. Ma la cantante si è affermata anche su prodotti più maschili come fatto con la nuova sigla di Capitan Tsubasa. Ma il suo contributo nel mondo di Holly e Benji rimarrà leggendario grazie alla storica sigla del primo anime.

rimarrà leggendario grazie alla storica sigla del primo anime. Finiamo la prima metà di sigla con Ham Ham Hamtaro Ham , chi non ha ancora in testa il ritornello simpatico che apriva l'anime di Hamtaro?

, chi non ha ancora in testa il ritornello simpatico che apriva l'anime di Hamtaro? Cristina D'Avena ha poi partecipato alla produzione delle sigle di ONE PIECE , l'anime più famoso al mondo dopo Dragon Ball. Più volte ha cantato in un duetto con Giorgio Vanni per la serie, in particolare con la storica "Tutti all'arrembaggio".

, l'anime più famoso al mondo dopo Dragon Ball. Più volte ha cantato in un duetto con Giorgio Vanni per la serie, in particolare con la storica "Tutti all'arrembaggio". Torniamo nell'ambito dei cartoni shojo con Rossana . La voce di Cristina D'Avena, insieme al suo coro, apriva gli episodi con l'esuberante ragazzina attrice.

. La voce di Cristina D'Avena, insieme al suo coro, apriva gli episodi con l'esuberante ragazzina attrice. Un anime storico è Nadia: Il mistero della pietra azzurra , uno dei capolavori di Hideaki Anno. Cristina D'Avena si faceva accompagnare dal suo classico coro per una sigla che è rimasta impressa nella mente di molti.

, uno dei capolavori di Hideaki Anno. Cristina D'Avena si faceva accompagnare dal suo classico coro per una sigla che è rimasta impressa nella mente di molti. Entriamo anche nel mondo degli sport ricordando la sigla di Mila e Shiro "Due cuori nella pallavolo" .

. Infine, l'ultima è relativa all'anime tratto dal manga del compianto Hideo Azuma. Gli episodi di Pollon si aprivano con un vivace "Pollon combinaguai", canzone ancora oggi leggendaria.

Sicuramente non è possibile racchiudere tutte le hit di Cristina D'Avena in solo dieci posizioni, ma qual è la vostra preferita? Si trova in lista oppure avreste apportato dei cambi? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui in basso.