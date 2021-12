Cristina D'Avena conquista il disco d'oro con la sua Occhi di Gatto

Sui propri social network ufficiali, Cristina D’Avena ha festeggiato un traguardo impensabile. A oltre un trentennio dalla pubblicazione originale in vinile, la sigla di Occhi di Gatto da lei cantata è stata certificata disco d’oro dalla Federazione Industriale Musica Italiana.

La FIMI ha certificato il brano nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana n.52 del 2021. Per l’artista nata a Bologna, nota interprete delle sigle dei cartoni animati trasmessi in Italia negli anni ’80 e ’90, questo è un traguardo sorprendente. La sua “Occhi di gatto”, infatti, è stata cantata nel lontanissimo 1985.

Una delle sigle cartoon più cantate e amate di sempre è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci, per essere interpretata da Cristina D’Avena nell’edizione italiana dell’anime di Tsukasa Hojo.

La musicista italiana si è detta contentissima che questa sigla sia entrata nel cuore di milioni d'italiani, ed ha ringraziato i colleghi Carucci e Manera, nonché tutti i suoi fan. A renderle omaggio con un post pubblico, vi è anche Yamato Video, distributore della versione home video di Occhi di Gatto.

E voi, cantate ancora l'iconico motivetto cantato da Cristina nazionale?