Cristina D'Avena in costume su Instagram e il web impazzisce

Cristina D'Avena è un'eroina nel campo dell'animazione giapponese in Italia, colei che ha prestato la sua voce ad alcuni dei cartoni animati più famosi al mondo. Occhi di Gatto, Lady Oscar, sono soltanto due degli anime a cui ha contribuito con una sigla originale che ancora oggi tutti conoscono.

In tutto ciò non si possono dimenticare le sigle di Nadia: il mistero della pietra azzurra o persino di ONE PIECE, ad ogni modo vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale con le 10 migliori hit a tema anime di Cristina D'Avena. Nel tempo la cantautrice è diventata un'icona dei cartoni animati nel Bel Paese nonché l'idolo di tanti appassionati, basti pensare alla mobilitazione dei fan ad ogni foto che pubblica sui propri social network.

E proprio l'ultima di queste, in particolare su Instagram, ha davvero rotto il web: 70 mila "mi piace", migliaia di commenti, e tutti a bocca aperta nell'ultimo scatto in bikini affiancato da uno splendido sorriso. Non è la prima volta che la D'Avena fa impazzire il web con una sua foto sui social, solo qualche tempo fa aveva scatenato persino una polemica che l'aveva costretta a intervenire da Barbara D'Urso per spiegare la sua posizione e chiarire di poter fare quello che vuole con il suo corpo.

A tal proposito, potete ammirare la sua ultima foto virale in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo scatto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.