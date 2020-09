Cristina D'Avena, un sexy scatto lascia i fan a bocca aperta: 'Vi penso'

Cristina D'Avena, la cantante bolognese famosa per aver allietato l'infanzia di molti di noi con la sua incredibile voce, ha recentemente pubblicato uno scatto mozzafiato sul suo profilo Instagram, mostrando un corpo da urlo e anticipando l'arrivo di un nuovo progetto. La foto, nemmeno a dirlo, ha frantumato il suo personale record di mi piace.

Lo scatto testimonia la perfetta forma fisica della cantante che, a 56 anni compiuti, mostra ancora delle forme invidiabili. Ad attirare ulteriormente l'attenzione, poi, ci ha pensato la didascalia del post, che recita: "Ciak... Si gira... Vi penso!". Sembra quindi che l'artista sia al lavoro su un nuovo progetto, molto probabilmente un film o un videoclip musicale.

L'ultimo singolo di Cristina D'Avena si intitola Faccio la brava, realizzato in collaborazione con il produttore italiano Dj Matrix e incluso nell'album Musica da giostra - Volume 7. Il nuovo progetto potrebbe essere proprio il video musicale del brano in questione, o persino il videoclip di una traccia che anticipi l'uscita di un nuovo album da solista. L'ultima raccolta del resto risale al 2018, anno in cui la cantante pubblicò Duets Forever – Tutti cantano Cristina, già disco d'oro in Italia.

