Cristina d'Avena, valanga di critiche sui social dopo lo scatto hot

Ricordate le sigle di Cristina d'Avena? Chiunque abbia vissuto tra gli anni '80 e 2000 in Italia e abbia acceso una televisione ha ascoltato almeno una sigla, principalmente preparate per i tanti cartoni animati che affollavano le emittenti in quegli anni. Nel corso del tempo, ha partecipato anche a Bim Bum Bam e allo Zecchino d'oro.

Il suo mito è rimasto inalterato ancora oggi, nonostante anni di carriera e un periodo che non le ha consentito di sfornare nuove canzoni, considerato che gli anime in Italia vengono ormai trasmessi in streaming e con le sigle originali giapponesi. Tuttavia Cristina d'Avena è ancora attiva e anzi ha anticipato ai fan che sta lavorando a un nuovo progetto.

Tuttavia lo scatto hot che Cristina d'Avena ha usato per promuovere la sua prossima comparsa ha suscitato le ire della rete. In tanti si sono lamentati di come abbia mostrato il suo corpo nonostante l'età o di come in realtà abbia fatto uso di Photoshop per ritoccare alcuni dettagli. Lei però si difende a Live - Non è la d'Urso decidendo di non rispondere ai singoli commenti, ma facendo presente che è il suo corpo è pertanto può mostrarlo come e quando vuole.

Sicuramente questa è una battaglia che non terminerà con questo episodio, dato che commenti del genere sono ormai comuni in ogni piattaforma social.