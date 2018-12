Crollano gli ascolti di Pokémon su TV Tokyo in Giappone

Grazie agli ultimi dati ufficiali diffusi riguardo agli spettatori che seguono l'adattamento anime di Pokémon in Giappone su TV Tokyo, apprendiamo che la serie non è mai stata così in basso per quanto riguarda gli ascolti. Ciò nonostante l'emittente non si dice preoccupata.

Pokémon è sempre stato un franchise remunerativo come pochi altri, questo grazie anche alla sua sorprendente capacità di reinventarsi in tutti i campi in cui ha deciso di immettere il suo marchio. Uno dei settori in cui, storicamente, il suo successo è sempre stato sulla cresta dell'onda è senza dubbio quello dell'animazione.

Le varie serie che via via si sono avvicendate dal lontano 1997 hanno sempre mantenuto un grande fascino nei confronti degli spettatori, soprattutto se coadiuvati dalle varie istanze videoludiche. Ovviamente, l'apice della fama Pokémon l'ha raggiunta là dove è nato, in Giappone, dove i fan hanno da sempre spinto la passione oltre ogni limite.

La casa della versione animata dei piccoli mostri tascabili è stata da sempre, nella terra del sol levante, TV Tokyo, di cui ha fatto a lungo la fortuna in termini di seguito. Basti pensare che, ad appena sei mesi dalla sua prima apparizione, aveva ottenuto il 18,6% degli ascolti, un record assoluto nell'intera vita dell'emittente.

Oggi però, la situazione è ben diversa. Dai dati ufficiali diffusi nelle scorse ore, risulta che, al settembre del 2018, l'ultima serie anime dedicata ai Pokémon ha un indice di ascolto pari al solo 3%, un crollo verticale e davvero impressionante sotto ogni punto di vista. Nonostante questo TV Tokyo non ha mostrato alcun segno di preoccupazione, vista l'enorme quantità di profitto che il brand continua a fruttare grazie alle varie concessioni ai prodotti commerciali e agli accordi pubblicitari.

Stupisce però un tale grado di disaffezione, proprio quando, sul versante videoludico, il franchise ha lanciato l'ultima versione dei giochi ispirati all'universo Pokémon, e cioè Pokémon Let's GO Pikachu! e Pokémon Let's GO Evee!, entrambi per Nintendo Switch.

Che gli appassionati abbiano deciso che sia meglio farsi allenatori di Pokémon in prima persona piuttosto che seguire Ash nel suo pellegrinaggio per il mondo? Che ne pensate?