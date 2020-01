Crossover con anteprima per L'Attacco dei Giganti e The Quintessential Quintuplets

È uno dei manga che più ha colpito quest'anno grazie a un anime andato in onda nella stagione invernale. Stiamo parlando di The Quintessential Quintuplets, opera incentrata sulle cinque gemelle Nakano e il loro tutor Futaro Uesugi. Prima della fine, sembrano avere ancora qualcosa da dire, lanciandosi nel mondo di L'Attacco dei Giganti.

Probabilmente non ci sono due universi più lontani: il primo ricco d'amore e incentrato su una storia romantica, il secondo con morte e distruzione dietro ogni angolo. Ciò però non ha fatto tremare i redattori di Bessatsu Shonen Magazine che hanno deciso di unire The Quintessential Quintuplets e L'Attacco dei Giganti sul prossimo numero della loro rivista.

A inizio febbraio, il numero 3 di Bessatsu Shonen Magazine vedrà Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki vestire i panni di Eren, Mikasa e Armin. I due titoli sono tra i più popolari di casa Kodansha degli ultimi anni e potete trovare un primo estratto di questa copertina, rivelata appositamente in anticipo, in calce. È Ichika a essere ritratta con i panni della Legione Esplorativa, in attesa di essere raggiunta dalle altre gemelle. Cosa ne pensate di questo bizzarro crossover?

The Quintessential Quintuplets sta per finire così come L'Attacco dei Giganti con Isayama che vuole concluderlo entro il 2020. La casa editrice perderà quindi, nel corso dell'anno, due pezzi grossi a cui potrebbe anche aggiungersi qualche altro titolo importante come The Seven Deadly Sins.