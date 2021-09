Crossover tra L'Attacco dei Giganti e Evangelion: Mikasa in plug suit in questa fan art

Evangelion è uno dei capisaldi della cultura giapponese. Partito negli anni '90 sotto traccia, il suo consenso divenne sempre più grande, rendendolo ciò che è oggi. La sua influenza si è estesa molto e ha contagiato tante persone che poi sono diventate creative e si è mischiato ad altri universi. Un fan ha provato a unirlo a L'Attacco dei Giganti.

L'illustratore italiano e appassionato di anime e manga Alfredo Candelaresi, in arte Kiritzugu, ha preso come base Mikasa Ackerman, la coprotagonista de L'Attacco dei Giganti che abbiamo visto in azione nel corso delle varie stagioni e sempre rimasta al fianco di Eren. Ha tolto i però la divisa della Legione Esplorativa e le ha fatto invece indossare una Plug Suit, la tuta che serve ai piloti per guidare l'unità Eva.

Poi un piccolo cambio di stile e l'illustrazione è pronta: Mikasa Ackerman indossa la Plug Suit di Evangelion nell'immagine disponibile in basso. Un crossover interessante tra L'Attacco dei Giganti e Neon Genesis Evangelion che potrebbe portare la Ackerman a mostrare la sua forza anche nell'universo dei mecha e degli Angeli creato da Hideaki Anno. La fan art è stata molto apprezzata su Reddit e sui vari social, voi cosa ne pensate?

Evangelion si è ormai concluso mentre l'ultima parte de L'Attacco dei Giganti arriverà a gennaio 2022.