Il crossover tra Fairy Tail, Raver Master ed Edens Zero si concluderà a breve

Il secondo e terzo numero di Weekly Shonen Magazine ha comunicato ai lettori che l'ultima serie di Hiro Mashima - Heros - si concluderà nella prossima uscita della rivista, il 25 Dicembre. La miniserie è un crossover tra Rave Master, Fairy Tail ed Edens Zero.

Il mangaka aveva dato vita al progetto su consiglio dei suoi assistenti, che gli avevano suggerito di inventarsi qualcosa per celebrare il sessantesimo anniversario del magazine. Il manga è stato pubblicato per la prima volta il 16 Ottobre, e attualmente viene serializzato in concomitanza con Edens Zero.

Inoltre, al momento anche Fairy Tail: 100 Years Quest è in corso di pubblicazione, una serie gestita narrativamente dallo stesso Mashima con i disegni di Atsuo Ueda. Il mangaka ha pubblicato per la prima volta Edens Zero nel giugno del 2018, e in questo momento la serie conta 6 volumi all'attivo.

In Italia la serie viene pubblicata dall'editore Star Comics, che finora ha reso disponibili tre volumi, mantenendosi piuttosto vicino alle uscite giapponesi. Nel caso non doveste conoscere la serie, vi riportiamo una breve sinossi per capire il contesto narrativo e l'ambientazione sci-fi che la fanno da padrone:

"Il manga è incentrato sul personaggio di Shiki Granbell, un orfano cresciuto da animatronic senzienti nel Regno di Granbell, un parco divertimenti. Shiki non ha mai fatto la conoscenza di altri esseri umani, dal momento che il parco è rimasto deserto per diversi anni. Un giorno però, viene visitato da una ragazza di nome Rebecca, grazie alla quale potrà partire in un viaggio attraverso lo spazio, chiamato da quest'ultima Sakura Cosmos".

