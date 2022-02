Più crossover per un futuro migliore, un'ipotetica direzione dell'industria degli anime

Il mondo degli anime è in continua espansione, con nuove serie e lungometraggi che si aggiungono al già immenso catalogo di mese in mese, e alcuni dei progetti più sorprendenti e spesso apprezzati dalle community sono inaspettati crossover, capaci di unire universi di opere estremamente popolari e creare qualcosa di unico e memorabile.

In passato abbiamo assistito a numerosi crossover tra alcuni dei personaggi più iconici dell'industria, basti pensare alla serie di videogiochi picchiaduro dedicata ai protagonisti delle serie pubblicate su Weekly Shonen Jump, come J-Stars Victory Vs e il più recente Jump Force, e per rimanere più attinenti all'animazione, al Dream 9 Toriko & ONE PIECE & Dragon Ball Z super Collaboration Special.

Sebbene le premesse di questi prodotti si fondino sui combattimenti tra Goku, Luffy e tanti altri, in circostanze differenti non è difficile immaginare una collaborazione tra loro sul campo di battaglia, ed è proprio questo che i fan richiedono a gran voce. Inoltre sarebbe interessante vedere crossover simili a quanto avvenuto di recente tra l'Attacco dei Giganti e gli Avengers, o tra Deadpool e My Hero Academia, una sorta di incontri tra media diversi e che possono dar vita ad una nuova categoria dedicata a storie incredibili capaci anche di attirare nuovi lettori in entrambe le direzioni, sia che si tratti di manga e anime, sia che si tratti dei comics americani.

Cosa ne pensate a riguardo? Vorreste un aumento di progetti crossover? Diteci le vostre opinioni nella sezione commenti.