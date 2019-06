Crossover Justice League/Black Hammer: svelate in anteprima alcune copertine!

DC Comics e Dark Horse hanno recentemente annunciato l'unione tra i mondi di Black Hammer e Justice Leaguein una nuova miniserie di fumetti crossover intitolata Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice.

Riguardo ai supereroi presenti nella serie, tempo fa lo scrittore Jeff Lemire aveva confermato la presenza di diversi personaggi DC oltre ai classici Batman e Superman, dichiarando quanto segue: "Penso che ci saranno altri due personaggi, o forse tre, che faranno la loro comparsa, ma sono delle sorprese che non voglio anticipare. La DC non ha fatto alcuna dietrologia su di essi, se avessimo dovuto lavorare su una storia che coinvolgesse Black Hammer e la Justice League ho pensato che dovessero esserci tutti i personaggi più iconici".

Le notizie sulla miniserie hanno suscitato l'interesse dei fan, che stanno aspettano impazientemente il 10 luglio per poter mettere le mani sul primo numero. Recentemente poi, ComicBook.com ha condiviso in anteprima le copertine di alcuni numeri della serie, che potete ritrovare in calce all'articolo.

Sia DC Comics che Dark Horse si aspettano grandi risultati dal crossover tra i due mondi, non è dunque una sorpresa che si parli già di successo anticipato. Vista la crescente fama del prodotto di Lemire inoltre, si è parlato anche di un possibile adattamento cinematografico per Black Hammer, ma per ora le notizie rimangono vaghe.



