Un crossover tra ONE PIECE e Jojo in una fan art: ecco Rufy con lo stand Gom Gom

Di abilità Rufy ne ha tirate fuori molte durante ONE PIECE. Il suo Frutto del Diavolo Gom Gom gli permette di sfruttare l'elasticità per lanciare attacchi molto potenti. A questo va poi aggiunto l'ottenimento dell'Haki che sta affinando in tutte le sue forme, battaglia dopo battaglia. E poi ci sono i Gear, i suoi assi nella manica.

I Gear sono tra le armi più forti di Rufy e che l'hanno tirato fuori da numerose situazioni, in particolare prima che il protagonista di ONE PIECE imparasse a sfruttare l'Haki a dovere. Al momento i fan sono in attesa di scoprire se contro Kaido arriverà davvero un Gear Fifth oppure se il ragazzo col cappello di paglia si farà bastare le mosse attualmente in possesso.

E se invece tirasse fuori una mossa particolarmente bizzarra? Il fan Agent-65 ha presentato su Reddit una sua fan art che fa incontrare il mondo di ONE PIECE con quello de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Quest'ultimo è ben noto per i suoi stand, le manifestazioni spirituali dotate dei poteri più disparati. Nell'illustrazione visibile in basso, Rufy è nella posa da Gear Second ed evoca il suo stand che richiama alcune delle caratteristiche del frutto Gom Gom e dei capelli del ragazzo in Gear Fourth.

Con le abilità di uno stand, Rufy potrebbe davvero non avere rivali nei mari di ONE PIECE.