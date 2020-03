Nel crossover X-Men/Fantastici 4 arrivano dei nuovi modelli di Sentinelle

Come stiamo vedendo in questi mesi, gli X-Men hanno formato una propria nazione su Krakoa, l'isola mutante senziente, isolandosi dal resto dell'umanità. Nel crossover tra i mutanti e i Fantastici 4 assistiamo all'arrivo di un nuovo e letale modello di Sentinelle

Programmati per riconoscere e catturare (o uccidere anche) i mutanti, le Sentinelle sono robot giganti (ma esistono anche modelli più piccoli e di varia forma, anche di forme umane come Bastion ad esempio) che i nostri eroi mutanti si sono trovati spesso a combattere e rappresentano l'odio e la paura dell'uomo nei loro confronti. Il crossover scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Terry Dodson vede gli X-Men interagire con i Fantastici 4 per decidere il futuro del figlio di Reed Richards, che è un mutante di livello omega (il più alto livello di potere dei mutanti. Franklin Richards può infatti manipolare la realtà coi suoi poteri) e assistiamo all'arrivo di nuovi modelli di questi robot cacciatori di mutanti, costruiti sulle fattezze del Dottor Destino, che scatena le sue creazioni per catturare gli eroi che si sono introdotti nella sua nazione. Lo stesso desposta sta poi trasformando i mutanti della sua nazioni in Doombot, robot a lui fedeli.

Sapremo nei prossimi numeri cosa accadrà ai nostri eroi. Nel frattempo, ad Aprile, gli X-Men potrebbero allearsi con Kree e Skrull nel prossimo evento di Marvel Comics, intitolato Empyre. Vi lasciamo con i progetti scartati degli X-Men di Rick Remender.