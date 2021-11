Crudelia - Nero, Bianco e Rosso: il manga dal classico Disney in arrivo con Planet Manga

Attraverso un'anteprima pubblicata su Facebook, Planet Manga ha rivelato che porterà in Italia Crudelia - Nero, Bianco e Rosso di Hachi Ishie, il manga prequel della pellicola con protagonista Emma Stone.

Per Planet Manga è una settimana all'insegna dei classici Disney. In precedenza, l'etichetta di Panini Comics aveva infatti annunciato Star Wars - Rebels, il manga della serie animata presente sul catalogo Disney+.

Il manga ispirato a Crudelia, il sorprendente live-action con Emma Stone, arriverà nelle fumetterie e negli shop italiani nel corso del mese di gennaio 2022. In un volume unico firmato Hachi Ishie, i lettori scopriranno le origini di uno dei personaggi più squisitamente egocentrici, arroganti e alla moda mai ideati.

Il promettente Crudelia - Nero, Bianco e Rosso segue le vicende di Estella, una talentuosa e ambiziosa ragazza che sperava di fare carriera come stilista. Il mondo, però, sembra volersi assicurare che il suoi sogni non si trasformino mai in realtà. Nella Londra degli anni '70, Estella trova un punto di svolta: auto finanziare i suoi modelli attraverso una serie di furti. In compagnia dei suoi amici e partner nel mondo del crimine Horace e Jasper, Estella diventa infine la famigerata diva Crudelia.

E voi, siete incuriositi da questo manga prequel della famigerata pellicola Disney? Vi salutiamo lasciandovi agli annunci Planet Manga a Lucca Comics & Games 2021 e a un cosplay di Crudelia De Mon ispirato al film.