Crueler than Dead, l'ultimo volume verrà pubblicato la prossima settimana

Edizioni Star Comics ha annunciato quest’oggi l’imminente uscita del secondo e ultimo volume di Crueler than Dead, l’opera firmata da Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi. Tutti i dettagli dopo il salto!

Anche le storie di zombie hanno una fine… o forse rinascono in altre forme di vita, proprio come i loro protagonisti? CRUELER THAN DEAD, l’opera rivelazione del Paris Japan Expo 2015 firmata da Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi, è giunta al secondo e ultimo volume, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dall’1 Novembre… correte a prenderlo, o sarà troppo tardi!

Una giovane donna si risveglia in un mondo devastato. Non sa chi è, né dove si trova. Tutto ciò che sa è che corre un grave pericolo: è preda in un mondo invaso dagli zombie. Non le resta che correre, uccidere, nascondersi, e ancora correre, trovare delle armi, del cibo, tentare di fuggire. E, soprattutto, provare a capire. Cosa è successo al mondo? Cosa sono e da dove arrivano gli zombie? Ma soprattutto: perché lei, essere umano in buona salute, vomita… delle dita?

Una base post-apocalittica in stile THE WALKING DEAD, una narrazione “road trip” alla MAD MAX, una protagonista forte: Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi offrono una visione moderna dei non-morti, in una storia ritmata e mozzafiato.

Tsukasa Saimura, Kozo Takahashi

14,5x21, B, b/n, pp. 224, € 7

Data di uscita: 01/11/2018, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822611062