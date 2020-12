Crunchryoll: Sony acquisisce il famoso sito di streaming per 1,175 miliardi

Il sito di streaming Crunchryoll ha confermato nella giornata di mercoledì 9 dicembre l'acquisizione da parte del Funimation Global Group di Sony, il quale ha subito dopo ribadito gli esiti della trattativa. Sony stessa ha dichiarato che il prezzo finale è di 1,175 miliardi di dollari americani, da pagare in contanti alla chiusura.

Non sono stati specificati altri dettagli riguardo il passaggio di Crunchyroll sotto la gestione del gruppo Funimation, ma durante l'annuncio il celebre sito di streaming ha notato di aver raggiunto il sorprendente numero di 3 milioni di iscritti, e ben 90 milioni di utenti registrati. Naturalmente non si tratta di un'acquisizione nata di recente, considerati gli sviluppi degli scorsi mesi.

Ad ottobre infatti Nikkei Asia ha riportato il fatto che Sony fosse impegnata nelle trattative conclusive, che le avrebbero potuto far acquisire Crunchyroll per una somma di denaro inferiore ai 100 miliardi di yen, circa 957 milioni di dollari. Nel mese di agosto invece il sito di tecnologia The Information ha spiegato come AT&T aveva offerto a Sony Crunchryoll per 1,5 miliardi di dollari, che l'azienda giapponese ha immediatamente rifiutato. Nella sezione Entertainmente di Variety è stato poi confermato che AT&T avrebbe venduto Crunchyroll a Sony per circa 1 miliardo, considerando tuttavia di poter vendere il sito ad altri offerenti.

Ricordiamo che i fan si erano molto preoccupati di tale acquisizione, e vi lasciamo al sanguinoso trailer di Onyx Equinox.