Crunchyroll verso i 10 milioni di abbonati: successo oltre le aspettative

Crunchyroll è uno dei servizi all'interno del panorama internazionale dell'animazione giapponese più presenti all'interno di diversi Paesi del globo. Il distributore è riuscito a subentrare anche in Italia e grazie alla moltitudine di nazioni su cui è presente la piattaforma il numero di abbonati non poteva che crescere esponenzialmente.

Probabilmente, inoltre, l'ascesa del servizio è destinata ad aumentare ancora visto che la parntership tra Crunchyroll e Sony, formalmente annunciata un anno fa, è destinata a favorire al settore un'importante spinta. Come se ciò non bastasse, l'editore ha iniziato a diversificare le proprie modalità di intrattenimento come il recente approdo di anime con doppiaggio in italiano.

Recentemente, inoltre, è trapelato un rapporto finanziario della Sony Group Corporation, che fa a capo della divisione Crunchyroll, in cui è emerso un interessante dettaglio in merito al numero di abbonati della piattaforma. Secondo il rapporto, dunque, il servizio di streaming on-demand sarebbe vicinissimo a raggiungere quota 10 milioni di abbonati, un numero impressionante e che supererebbe addirittura le aspettative iniziali del conglomerato.

E voi cosa ne pensate dei risultati che Crunchyroll sta raggiungendo, vi aspettavate numeri del genere per il servizio di Sony? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.