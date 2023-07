Crunchyroll 2023 e 2024: tutti gli anime in arrivo rivelati all'Anime Expo

Inizia luglio, inizia il palinsesto estivo di Crunchyroll. La piattaforma sta cercando di offrire sempre più prodotti a ogni stagione, ma intanto guarda anche al futuro. E all'Anime Expo sono stati rivelati i piani per il prossimo anno.

Ecco quali sono gli arrivi su Crunchyroll rivelati all'Anime Expo 2023:

I Diari della Speziale, in arrivo "presto" nel 2023 a livello mondiale, esclusa l'Asia;

The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountain, in arrivo a ottobre 2023 a livello mondiale, esclusa l'Asia e l'India;

Goblin Slayer stagione 2, in arrivo "presto" nel 2023 negli USA, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, Irlanda, Sudafrica, Olanda, Scandinavia, America latina e i territori russofoni;

The Kingdoms in Ruin, in arrivo a ottobre 2023 a livello mondiale, esclusa l'Asia;

I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability, in arrivo ad aprile 2024 a livello mondiale, esclusa l'Asia;

To Be Hero X, senza una data di uscita ancora definita ma in arrivo in tutto il mondo, esclusa l'Asia;

Bottom Tier Character Tomozaki 2nd Stage, in arrivo a gennaio 2024 in tutto il mondo, esclusa l'Asia, Bhutan, India, Kazakistan e Kirghizistan;

Black Butler quarta stagione, in arrivo nel 2024 in tutto il mondo escluso il Giappone.

Tante rivelazioni che si aggiungono al già folto programma delle prossime due stagioni. Il nuovo annuncio di Black Butler sicuramente conquista il piacere delle fan di tutto il mondo, ma ci sono tanti altri progetti da tenere d'occhio, come I Diari della Speziale e Goblin Slayer stagione due. Ad eccezione di To Be Hero X, che potrebbe comunque arrivare entro fine 2024, sono tutti anime che esordiranno tra ottobre e aprile del prossimo anno. E voi ne attendete qualcuno in particolare tra questi?