Crunchyroll accoglierà presto The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody

Crunchyroll si dimostra per l'ennesima volta insaziabile di anime. Nemmeno il tempo di presentare i simulcast e le serie del palinsesto invernale 2022, che già il pensiero volge al futuro. La piattaforma streaming ha infatti presentato la prima serie primaverile, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody.

Come di recente annunciato sui propri social ufficiali, la stagione primaverile 2022 di Crunchyroll comincerà con il debutto in simulcast dell'adattamento anime della serie di light novel scritte da Myojin Katou e illustrate da Sao Mizuno. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e da una finestra di rilascio programmata, il prossimo mese di aprile. Questa grande novità arriva in seguito all'annuncio dei candidati per il Crunchyroll Anime Awards.

Oltre a ciò, sono trapelati numerosi altri dettagli. La serie anime è prodotta da Silver Link. e Blade, con Mirai Minato accreditato come regista e Takayuki Noguchi come character designer. La composizione dell'adattamento è nelle mani di Michiko Yokote.

Tra le altre informazioni rese note vi è parte del cast di doppiaggio originale. Il protagonista sarà interpretato da Toshinari Fukamachi, e da Rie Takahashi nella sua versione giovanile, Ireene da Wakana Maruoka e Ginny da Hina Yomiya.

The Greates Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody racconta la storia per l'appunto del più potente signore dei demoni di tutti i tempi, Varvatos. Dopo aver ottenuto tutto in qualità di re, dopo qualche millennio si reincarna in un comunissimo abitante di un villaggio, in cerca di una vita normale. Per quanto si impegni a celare il suo vero potere, però, Ard Meteor non riesce a nascondere la sua vera identità.