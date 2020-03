Crunchyroll amplia lo store con le maglie a tema Black Clover

Black Clover è ormai da anni sulla cresta dell'onda grazie a un anime prodotto dallo Studio Pierrot che ha riscontrato notevole popolarità. In onda su Crunchyroll per l'Europa e l'Italia, è arrivato a oltre 120 episodi che hanno anche portato alla creazione di un gran numero di prodotti correlati, da statuette a oggetti per il cosplay.

A quelli già prodotti, si aggiungono nuovi indumenti creati appositamente per lo store online di Crunchyroll. L'azienda statunitense ha condiviso infatti i nuovi aggiornamenti per la collezione dedicata a Black Clover. La linea a cui potete dare uno sguardo grazie all'immagine in calce si basa sui personaggi principali dell'opera ed è stata disegnata dal brand streetwear della compagnia.

Le maglie sono disponibili esclusivamente sul Crunchyroll Store e non avranno una lunga disponibilità. "La collezione ruoterà intorno al Toro Nero, con Asta mostrato in due design e la sua compagna di gruppo Noelle su un altro. Questa collezione include una felpa con cappuccio, due t-shirt e una maglia a maniche lunghe. La collezione sarà disponibile esclusivamente al Crunchyroll Store e gli indumenti non torneranno disponibili una volta esauriti". Queste le parole di Crunchyroll per la presentazione dei nuovi vestiti.

Pensate di acquistare uno dei capi a tema Black Clover che saranno disponibili nello store? Non perdetevi la statuetta dedicata ad Asta e le celebrazioni per il quinto anniversario di Black Clover.