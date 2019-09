Crunchyroll si amplia, ufficiale la partnership con Viz Media Europe Group!

Giornata da incorniciare per Crunchyroll, visto che il sito di streaming legale americano ha appena sottoscritto un accordo con Viz Media Europe Group, la casa editrice proprietaria dei diritti di Bleach, One-Punch Man, My Hero Academia e Neon Genesis Evangelion. La partnership porterà insieme circa 50 milioni di utenti registrati.

Riguardo all'accordo, il General Manager di Crunchyroll Joanne Waage ha dichiarato: "Crunchyroll e Viz Media Europe Group uniranno i loro sforzi per promuovere e far crescere tutti i prodotti sotto licenza. Non vediamo l'ora di conoscere i nostri colleghi di Parigi, Lausanna e Berlino, e di collaborare con loro, in modo da garantire a tutti gli appassionati di anime e manga la migliore esperienza possibile".

Il CEO di Viz Media Europe Group Kazuyoshi Takeuchi, ha proseguito il discorso, dichiarando: "Negli anni abbiamo costruito un'enorme rete nell'EMEA, espandendo le nostre competenze e cercando di sfruttare al meglio tutti i media possibili: dalla TV ai DVD, dal digitale al merchandising. Negli ultimi dieci anni, i nostri lavoratori hanno mostrato un'ampia conoscenza della cultura giapponese, e sono sicuro che questa collaborazione fortificherà la nostra posizione in futuro".

Per Otter Media, l'azienda subordinata a WarnerMedia e proprietaria di Crunchyroll, ha parlato il CEO Tony Goncalves, dichiarando: "Crunchyroll ha permesso agli anime di diventare un punto fisso nel mainstream globale, e abbiamo tutta l'intenzione di continuare a crescere. L'accordo tra queste due aziende permetterà un servizio ancora superiore per tutti i residenti in Europa".

E voi cosa ne pensate? Felici di questa news? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la stagione autunnale è ormai alle porte, non perdete dunque l'occasione per rinfrescarvi la memoria dando un'occhiata al palinsesto estivo di Crunchyroll.