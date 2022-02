Crunchyroll analizza le statistiche degli anime più trasmessi del 2021

Il 2021 di Crunchyroll è stato ricco di successi, tra serie in prosecuzione e apprezzati debutti, come quelli di Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers. Prima d'immergersi appieno nel palinsesto invernale, la piattaforma streaming di proprietà Sony ha analizzato le statistiche degli anime trasmessi nel corso dello scorso anno.

Nei prossimi mesi, l'offerta Crunhyroll si amplierà con The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody, ma oltre che guardare al futuro, la piattaforma si guarda anche indietro per studiare le preferenze del pubblico.

Attraverso un'attenta analisi dei dati ottenuti nel 2021, Crunchyroll ha redatto delle interessanti statistiche sugli 89 anime arrivati lo scorso anno. Le informazioni emerse riguardano ogni serie, film OVA e speciale trasmesso in simulcast, prendendo in atto generi, ambientazioni, età, personaggi e numero di episodi.

Degli ottantanove anime presi in causa, il 19% è di genere fantasy, il 17% d'azione e solamente il 5% di genere thriller. Tra i presenti nell'offerta, ben il 20% rientra nel genere degli Isekai. Il 53% degli anime presi in causa, è ambientato nell'epoca contemporanea, il 6% in un futuro utopico e l'8% in un futuro distopico. Ben 53 serie sono ambientate in Giappone, 31 in mondi fantasy originali e solamente due negli Stati Uniti d'America.

Un dato interessante è quello sul sesso dei protagonisti: il 67% è di sesso maschile, e solo il 30% di genere femminile. Sedici protagonisti hanno i capelli color castano, 6 blu, 3 bianchi e 2 oro. Quasi il 70% dei protagonisti si trova in età adolescenziale, e il 79% appartiene alla razza umana. L'abilità speciale più comune tra essi è la magia. Tra le opere analizzate, troviamo i candidati per il Crunchyroll Anime Award.