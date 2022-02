Crunchyroll Anime Awards 2022: Attack on Titan fa incetta di premi!

Con un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, Crunchyroll ha svelato i nomi dei vincitori delle varie categorie degli Anime Awards 2022. La giuria e il pubblico hanno assegnato lo scettro ad Attack on Titan, protagonista di queste ultime giornate con la Stagione Finale.

Il Crunchyroll Anime Awards 2022 vede un titolo primeggiare sugli altri, quello di Attack on Titan Final Season Part 1. Mentre le domeniche procedono scorrevoli con la trasmissione della seconda parte, la prima ha fatto incetta di premi. Dopo le statistiche degli anime Crunchyroll più trasmessi del 2021, ecco i migliori dell'anno.

Il suddetto titolo vince il premio Anime dell'anno 2022, primeggiando su 86 Eighty-Six, Jujutsu Kaisen Cour 2,Oddtaxi, Ranking of Kings e Sonny Boy. L'opera di Isayama però troneggia anche nelle categorie Miglior antagonista, con Eren Jaeger, Miglior doppiatore giapponese, con Yuki Kaji nei panni di Eren, e Miglior opening, con la sigla Boku no Sensou. E se amate l'OST del titolo, vi lasciamo al brano completo di Attack on Titan 4.

Per quanto riguarda il titolo di Miglior personaggio maschile, questo va a Bojji di Ranking of Kings, mentre quello di Miglior personaggio femminile a Nobara Kugisaki di Jujutsu Kaisen. L'adattamento del manga di Akutami vince anche nelle categorie di Miglior scena di combattimento, con lo scontro Itadori & Todo Vs. Hanami, Miglior character design, con Tadashi Hiramatsu, e Miglior serie d'azione.

Ben figura anche Demon Slayer, vincendo i titoli di Miglior film, Miglior ending, Migliori animazioni e Migliore colonna sonora. E voi, concordate con questa classifica?