Crunchyroll Anime Awards 2024: inizia la competizione, ecco tutte le categorie in gara!

Aspettando le grandi novità nel mondo dell’animazione in arrivo nel corso della stagione invernale, la piattaforma di streaming Crunchyroll ha dato il via agli Anime Awards 2024, presentando ben 32 categorie e invitando gli spettatori e gli appassionati a votare, e tornare ogni giorno sulla pagina dedicata ai premi, per rinnovare il loro sostegno!

A partire dal 17 gennaio sono state, infatti, aperte le votazioni per l’ottavo evento annuale di Crunchyroll, i cui risultati verranno svelati il 2 marzo 2024 a Tokyo. Il 2023 si è rivelato un anno straordinario, con serie sorprendenti e acclamate in tutto il mondo, molte delle quali sono state trasmesse in simulcast proprio sulla piattaforma. È già, quindi, possibile accedere al sito e inviare i propri voti, fino alle ore 20:59 di sabato 27 gennaio 2024. Di seguito trovate tutte le categorie:

Anime dell’Anno

Miglior Serie in Prosecuzione

Miglior Serie Nuova

Miglior Film

Miglior Anime Originale

Miglior Animazione

Miglior Character Design

Miglior Regia

Miglior Fotografia

Miglior Direzione Artistica

Miglior Anime Sentimentale

Miglior Commedia

Miglior Anime d’Azione

Miglior Anime Fantasy

Miglior Anime Drammatico

Miglior Slice of Life

Miglior Protagonista

Miglior Personaggio Secondario

Personaggio Da proteggere a Tutti i Costi

Miglior Canzone di un Anime

Miglior Colonna Sonora

Miglior Opening

Miglior Ending

Miglior Doppiatore: Giapponese

Miglior Doppiatore: Inglese

Miglior Doppiatore: Castigliano

Miglior Doppiatore: Spagnolo dell’America Latina

Miglior Doppiatore: Portoghese

Miglior Doppiatore: Tedesco

Miglior Doppiatore: Italiano

Miglior Doppiatore: Arabo

Miglior Doppiatore: Francese

Sul sito, tramite link appositi di ogni categoria, potete vedere tutti i candidati nello specifico. Insieme, diamo un’occhiata al premio più ambito: l’anime dell’anno 2023:

BOCCI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Stagione 2

Oshi no Ko

Vinland Saga Stagione 2

Fateci sapere cosa ne pensate di queste categorie, e quale è, secondo voi, l’anime dell’anno nei commenti. Ricordiamo che sarà possibile votare una volta al giorno, e quindi rinnovare il proprio supporto ad un’opera o doppiatore o team di artisti, fino al 27 gennaio. Prima di salutarci, vi lasciamo a tutti gli anime in arrivo su Crunchyroll entro la fine di gennaio 2024.