Oltre i Crunchyroll Anime Awards: i migliori anime usciti nel 2023

Recentemente, si sono svolti i Crunchyroll Anime Awards e, un po' per la natura mainstream della cerimonia, un po' per il lasso di tempo preso in considerazione per scegliere i candidati (entro ottobre 2023), ci sono diverse serie degne di nota che non hanno avuto a disposizione i riflettori che meritavano. Perciò, abbiamo deciso di parlarne noi.

Se si escludono i soliti noti, come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Attack on Titan, il primo nome che viene in mente se si fa riferimento al 2023 è sicuramente Pluto. La serie Netflix tratta dal noto manga di Urasawa è un'opera fantascientifica profondamente filosofica che prende una delle storie dell'Astroboy di Osamu Tezuka e la interpreta in chiave più cupa e inquietante. Lo Studio M2 ha realizzato un prodotto solido in ogni sua parte, dal comparto tecnico e artistico a quello narrativo, regalandoci delle riflessioni sempre attuali e dei personaggi tridimensionali e memorabili, come accade solitamente con i racconti di Urasawa.

Un'altra serie, presente ad onor del vero in alcune categorie dei Crunchyroll Awards, ma ignorata completamente lato premi, come Vinland Saga, è Heavenly Delusion. L'anime di Studio Production I.G. è un diamante dell'industria animata moderna, dotato di una regia meravigliosa e sperimentale, che cambia approccio e regista di episodio in episodio (e si vede, ma non stona mai, anzi), lasciando a bocca aperta i fan in più di un'occasione con sequenze adrenaliniche e ben ritmate. Da non dimenticare anche il world building dell'opera che si poggia su un grande mistero alla base del mondo post-apocalittico in cui i personaggi si muovono. D'altronde, i protagonisti, sono alla ricerca di un luogo sulla Terra dal nome estremamente criptico: "Paradiso".

Impossibile non menzionare anche l'avvento dell'ultimo membro del Dark Trio di Shonen Jump, Hell's Paradise che, come Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, è animato sempre da Studio Mappa. Il viaggio del ninja Gabimaru alla ricerca dell'Elisir della Vita Eterna è pieno di insidie e problemi, ma è condito da un art design che ci regala scorci paesaggistici mozzafiato, supportati da una buona colonna sonora e da un senso di inquietudine costante che pervade tutti i personaggi.