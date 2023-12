Crunchyroll ha un solo anime dal punteggio perfetto nel suo catalogo: l'avete già visto?

Il catalogo di Crunchyroll è ricco di titoli originali e interessanti, eppure solo uno è riuscito ad avere un punteggio pieno da parte degli utenti, con ben 5 stelle su 5 e 40.000 voti: un risultato da non sottovalutare. Nonostante sia uscito pochi mesi fa, questo anime ha saputo catturare l'interesse del pubblico in un modo davvero unico.

Stiamo parlando di The Apothecary Diaries, conosciuto in Italia anche con il titolo I diari della speziale. Il manga di Itsuki Nanao e Nekokurage, a sua volta trasposizione della light novel dal titolo "Il monologo della speziale" di Natsu Hyūga e Tōko Shino, ha ricevuto un adattamento anime quest'ottobre e al momento conta 11 episodi su 24.

L’anime ha numerosi punti di forza, da un'ambientazione unica che fa luce sulla cultura cinese durante la Dinastia Ming, fino ad una protagonista atipica: la speziale Maomao è una fredda e astuta ragazza di umili origini, con una grande passione per la farmacia. Mischiando la commedia al genere poliziesco, gli episodi di The Apothecary Diaries esplorano ogni volta un mistero differente, ma che si scoprono essere tutti correlati per un motivo ancora sconosciuto.

L'incredibile successo di The Apothecary Diaries non si limita a Crunchyroll. Su MyAnimeList, l'anime ha un punteggio di 8,76 su 10, mentre su AniList ottiene praticamente gli stessi risultati con un 86 su 100. Se ve lo foste persi, è un titolo a cui vale assolutamente dare un'occhiata. Vi lasciamo con la trama della serie:

La giovane Maomao, di diciassette anni, è capace di creare medicine di tutti i tipi utilizzando erbe e spezie, proveniente da un quartiere a luci rosse della Cina Feudale. Dopo essere stata rapita e venduta da degli sconosciuti si ritrova improvvisamente nella Corte Interna del Palazzo Imperiale, costretta a umili lavori. La ragazza preferisce non attirare l'attenzione e continuare a preparare le sue ricette, ma la sua fama come speziale comincia a spargersi per tutto l'impero, attirando l'attenzione dei "grandi", in particolare dell'importante eunuco Jinshi.