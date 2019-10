Crunchyroll annuncia i 20 anime più visti dell'estate 2019, presenti Naruto e Dragon Ball

Crunchyroll, la multinazionale statunitense impegnata nella distribuzione anime, ha ufficializzato nella giornata odierna i 20 anime più visti del 2019. Al di là dei nuovi arrivati, il sito ha confermato che hanno mantenenuto il proprio posto in classifica anche 3 serie senza tempo: Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE.

La lista, pubblicata poche ore fa e riportata da tutti i maggiori siti di anime internazionali, include i venti titoli più visti dai circa 50 milioni di utenti registrati al sito web. Naruto è l'unico anime presente con più serie, mentre riesce a conservare il suo posto anche Bleach.

Di seguito vi proponiamo la classifica redatta in ordine alfabetico:

Top 20 Anime Titles

Attack on Titan

Black Clover

Bleach

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. Stone

Dragon Ball Super

Fairy Tail

Fire Force

Food Wars! Shokugeki no Soma

Hunter x Hunter

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Isekai Cheat Magician

JoJo's Bizarre Adventure

My Hero Academia

Naruto

Naruto Shippūden

One Piece

The Rising of The Shield Hero

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Come potete notare sono presenti anche diverse nuova serie, tra cui figurano l'ormai celebre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e The Rising of The Shield Hero. Per quanto riguarda gli anime che hanno debuttato proprio nel periodo estivo invece, timbrano il cartellino Dr. Stone, Fire Force e Isekay Cheat Magician.

Dal prossimo anno comunque, Crunchyroll potrà contare su una mole spropositata di nuovi contenuti, viste le recenti partnership siglate con Viz Media e WEBTOON. Che sia quello il momento in cui saluteremo qualche vecchia gloria in lista? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nel riquadro sottostante!