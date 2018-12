Crunchyroll annuncia l'acquisizione dell'anime di Saint Seiya: Saintia Sho

Buone notizie per i fan di Masami Kurumada e dei Sacri Guerrieri di Athena! Nelle prime ore del pomeriggio, la piattaforma Crunchyroll ha annunciato di aver acquisito i diritti della trasposizione animata di Saint Seiya: Saintia Sho, lo spin-off dedicato alle combattive ancelle della divinità della giustizia.

La serie esordirà in Giappone il prossimo 10 dicembre e i nuovi episodi verranno trasmessi in streaming su Crunchyroll ogni lunedì, anche con sottotitoli in lingua italiana. Diretto da Masato Tamagawa (Nurse Witch Komugi, Aria the Animation, Air Gear) presso lo studio d’animazione GONZO, Saint Seiya: Saintia Sho è sceneggiato da Ikuko Takahashi (O-jii-san no Lamp, Asura), mentre Keiichi Ishikawa (Saint Seiya Omega, ONE PIECE: Heart of Gold) e Ayana Nishino (Hitorijime My Hero) ne curano il character design. Toshihiko Sahashi (Saint Seiya Omega, Saint Seiya: Soul of Gold), infine, ne ha composto la colonna sonora.

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto. Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shoko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino."



E voi, seguirete il nuovo spin-off della popolare serie nota in Italia come "I Cavalieri dello Zodiaco"?