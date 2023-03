Crunchyroll annuncia gli anime della primavera 2023: arrivano Dr. Stone e tanti altri

Le serie anime stagionali cominciate a gennaio sono sulla via del tramonto, ma Crunchyroll non lascerà soli i suoi utenti. La piattaforma streaming detenuta da Sony ha infatti tolto i veli sul palinsesto di anime della primavera 2023. Ecco i nuovi adattamenti in arrivo a partire dal mese di aprile!

Il freddo inverno sta per terminare e con Crunchyroll la primavera è già pronta a fiorire. La nuova stagione anime della piattaforma sarà guidato da Hell's Paradise e Mashle: Magic and Muscles, due tra gli adattamenti più attesi dai fan. Questi arriveranno il 1° e 7 aprile in simulcast e più in là nel corso della stagione anche in italiano. Jigokuraku e Mashle sono infatti tra i nuovi doppiaggi in italiano di Crunchyroll. A queste novità si andranno ad aggiungere anche la nuova stagione di Dr. Stone e la seconda di TONIKAWA: Over The Moon For You, attese per il 6 e 7 aprile. Vi ricordiamo che l'accesso a queste serie sarà facilitato con il nuovo tasto Crunchyroll sui televisori Sony Bravia.

Ecco il palinsesto completo della primavera 2023 di Crunchyroll: