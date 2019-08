Crunchyroll annuncia l'arrivo di Bananya 2, in streaming dal prossimo autunno

Ad un mese e mezzo dalla fine della stagione estiva dedicata gli anime, il sito di streaming legale Crunchyroll ha cominciato ad annunciare alcuni membri del palinsesto autunnale del 2019: ecco allora confermato Bananya 2, il sequel della serie animata creata da Studio Gathering.

La prima stagione di Bananya è andata in onda a partire da luglio 2016, è stata prodotta da Gathering e diretta da Kyo Yatate. Nonostante i numeri non troppo promettenti del primo assestamento, Gathering ha deciso di riconfermare la serie per il 2019, commissionando altri 13 episodi.

La serie è così descritta da Crunchyroll: "Esistono ancora innumerevoli creature nell'universo di cui ignoriamo l'esistenza. In un pianeta distante, una misteriosa specie ha cominciato a riprodursi: quella dei "Bananyas". Su che Pianeta vivono? Da dove vengono? E come vivono? E cosa succederebbe se un giorno questi tenerissimi esseri volessero approdare sulla terra?".

Protagonista della serie è proprio Bananya, un piccolo gatto bianco che vive dentro una banana. La voce del protagonista è quella di Yuki Kaji, mentre il narratore della serie è Yoshikazu Ebisu. Entrambi gli attori riprenderanno il proprio ruolo in Bananya and the Curious Bunch.

