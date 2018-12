Crunchyroll annuncia il cast inglese di The Rising of the Shield Hero

Con una nota sul suo sito ufficiale, Crunchyroll ha comunicato quali sono i suoi piani per la messa in onda inglese dell'anime The Rising of the Shield Hero sulla sua piattaforma streaming. Andiamo a vedere tutte le informazioni nel dettaglio. Che sia un indizio sul suo arrivo anche in Italia?

Per tutti gli appassionati che attendevano novità a riguardo, nella giornata di oggi il sito ufficiale di Crunchyroll ha ufficializzato i suoi piani per il doppiaggio inglese e per la trasmissione di The Rising of the Shield Hero, comunicando anche i membri del cast che andranno a dare vita ai personaggi tratti dalla serie di light novel di Aneko Yusagi.

Come si legge nella nota in questione, la prima serie che sarà doppiata simultaneamente in inglese nella storia di Crunchyroll debutterà (sia nella versione doppiata che in quella sottotitolata) il prossimo 9 gennaio, con un nuovo episodio che arriverà ogni mercoledì da quel giorno in poi. La serie, ricorda il testo, è una produzione congiunta tra Crunchyroll stesso e Kadokawa.

Ecco quindi la lista degli attori che presteranno le voci ai protagonisti di The Rising of the Shield Hero:

Naofumi Iwatani - Billy Kametz

Raphtalia - Erica Mendez

Filo - Brianna Knickerbocker

Ren Amaki - Alan Lee

Motoyasu Kitamura - Xander Mobus

Itsuki Kawasumi - Erik Scott Kimerer

Che questo sia il primo passo verso un simulcast della serie anche per l'Italia? Non ci resta che attendere la diffusione di novità in questo senso.

Il sito descrive la serie in procinto di debuttare in questo modo:

"Iwatani Naofumi, un otaku della peggior specie, trova un libro in biblioteca che lo trasporta in un altro mondo. Gli viene affidato il compito di unirsi alla spada, alla lancia e all'arco per formare i Quattro Eroi Cardinali e combattere le Onde della Catastrofe come lo Shield Hero.

Eccitato dalla possibilità di questa grandiosa avventura, Naofumi parte insieme alla sua nuova squadra. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua partenza, viene tradito, e derubato di tutto il suo denaro, di tutta la sua dignità e di tutto il rispetto. Incapace di fidarsi ancora di qualcuno, assume una schiava di nome Raphtalia e decide di muoversi contro le Onde e contro il mondo.

Ma riuscirà davvero a trovare un modo per ribaltare una situazione così disperata?

Il sipario si alza su un'avventura fantasy con protagonista un uomo che ha perso tutto."

Attendete l'arrivo di The Rising of the Shield Hero anche in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!